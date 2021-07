Entre as vítimas que constaram no boletim estavam Mario 'Gordo', de 59 anos; Maria Aparecida Pardo, de 75 anos; e Jorcelino da Silva, de 81 anos

publicado em 15/07/2021

Mario 'Gordo', Maria Aparecida Pardo e Jorcelino da Silva estão entre as vítimas que constaram no boletim (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redação

A ocupação no Hospital de Campanha de Votuporanga continua a menor desde a sua inauguração, mas o município voltou a registrar mais de 100 casos novos de Covid-19 nesta quinta-feira (15).De acordo com o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura, foram mais 123 casos diagnosticados. No informe, também constaram mais quatro mortes causadas pela doença.Uma das vítimas foi o servidor público Mario Aparecido Gonçalves, também conhecido como "Mario Gordo", aos 59 anos. Ele tinha comorbidades e faleceu em casa, por conta da evolução rápida do quadro clínico da doença. Segundo a família, o servidor tinha tomado a primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca.O senhor Mario era morador do CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em Votuporanga e trabalhava na Prefeitura. Ele deixa a esposa, Vânia Gonçalves, o filho Elton Leandro Gonçalves, a enteada Tatiane Cristina Gasi e a neta Júlia Heloiza Gasi, de 14 anos, que, segundo Tatiane, era "a vida dele". Por conta dos protocolos sanitários da Covid, o senhor Mario não pôde ser velado. Ele foi sepultado às 10h desta quinta-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Outra vítima foi a idosa Maria Aparecida dos Santos Pardo, aos 75 anos. Dona Maria, que já tinha recebido as duas doses da vacina CoronaVac, tinha comorbidades e passou 30 dias internada no Hospital de Campanha de Votuporanga. Depois, no domingo (11), foi transferida para um leito de UTI da Santa Casa.Ela era moradora da rua Aparecida do Leste, em Simonsen. A idosa era aposentada, trabalhou como faxineira e fazia parte da "Legião de Maria", da Paróquia do distrito. Ela deixa os filhos Antonio Carlos, João Miguel, Paulo Cesar, Silvana, Sueli, Silmara e Sergio Roberto (em memória). Como a Covid já tinha "passado", dona Maria pôde ser velada no distrito, das 7h às 14h30 desta quinta-feira. Ela foi sepultada às 14h30, no cemitério de Simonsen.A vítima mais velha que constou no boletim foi o senhor Jorcelino Izidoro da Silva, aos 81 anos. Ele tinha comorbidades e, segundo a família, ficou internado na Santa Casa por quase uma semana.O senhor Jorcelino era aposentado e morava num asilo em Votuporanga há quatro anos. Antes de ir para lá, ele frequentava uma igreja evangélica na cidade. O idoso deixa filhos, além dos demais familiares e amigos. Por conta dos protocolos sanitários da Covid, o senhor Jorcelino não pôde ser velado. Ele foi sepultado às 16h desta quinta-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O jornalnão conseguiu contato com a família da outra vítima, um homem de 57 anos com comorbidades, para divulgar sua nota de falecimento.Agora, Votuporanga totaliza 416 mortes causadas por Covid-19 e 15.336 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Ainda de acordo com o informe, 14.435 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.De acordo com os dados do boletim, o número de pessoas que estão com Covid e hospitalizadas caiu para 36, das quais quatro estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e três estão no Hospital de Campanha.Em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o número de votuporanguenses internados caiu para 14. Na Santa Casa, a ala de UTIs Covid está com 17 leitos ocupados.Os dados também mostram que 1.629 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.506 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 610 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 427 foram primeiras doses e as demais 183 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 74.023 doses aplicadas: 52.923 primeiras doses e 21.100 segundas doses.