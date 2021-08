Uma das vítimas foi a dona Lourdes de Marchi Leite, que tinha comorbidades e faleceu aos 78 anos

publicado em 28/07/2021

Entre as vítimas da Covid que constaram no boletim estava a dona Lourdes de Marchi Leite (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

O Hospital de Campanha de Votuporanga continua sem internados, há mais de uma semana. Apesar do dado positivo, o município continua registrando casos novos de Covid e mortes causadas pela doença. Nesta quarta-feira (28), foram mais 73 casos e duas mortes.Uma das vítimas foi a dona Lourdes de Marchi Leite, que tinha comorbidades e faleceu aos 78 anos,, o senhor Hélio Ribeiro Leite.Dona Lourdes era dona de casa e frequentadora assídua da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela deixa os filhos Álvaro, Hélio e Rafael, netos, noras, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira, às 15h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Agora, o município totaliza 424 mortes causadas por Covid e 16.026 casos diagnosticados desde o início da pandemia. Ainda segundo o informe, 15.112 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.O Hospital de Campanha pode estar vazio, mas o município continua com 27 votuporanguenses que estão com Covid e hospitalizados. Desses, dois estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).Nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o número de internados caiu para nove. Na Ala Covid da Santa Casa, o número de leitos ocupados caiu para 17.Os dados também mostram que 1.687 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.526 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.130 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 187 foram primeiras doses e as demais 943 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen.Assim, Votuporanga totaliza 86.454 doses aplicadas: 59.578 primeiras doses e 26.876 segundas doses e doses únicas.