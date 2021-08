Em dois dias, as vidas de Hélio Ribeiro Leite, de 77 anos, e Lourdes de Marchi Leite, de 78 anos, foram ceifadas pela doença

publicado em 28/07/2021

O casal Hélio Ribeiro Leite e Lourdes de Marchi Leite faleceu de Covid na mesma semana (Fotos: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApesar de Votuporanga e todo o estado de São Paulo já viver uma fase mais branda da pandemia, a cidade registrou nesta quarta-feira (28) a perda de um segundo membro da família Leite. Em dois dias, as vidas de Hélio Ribeiro Leite, de 77 anos, e Lourdes de Marchi Leite, de 78 anos, foram ceifadas pela Covid-19.O senhor Hélio, faleceu na segunda-feira (26). Ele era recepcionista do Votu Brisas Hotel, antes de se aposentar, e foi sepultado na segunda-feira (26), às 15h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Já dona Lourdes de Marchi Leite foi a vítima que constou no Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (28). Ela era dona de casa e frequentadora assídua da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira, às 15h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.O casal esteve hospitalizado na Santa Casa de Votuporanga, segundo os familiares, desde o dia 12 de junho. Eles deixam os filhos Álvaro, Hélio e Rafael, netos, noras, além dos demais familiares e amigos.O filho Álvaro atendeu à reportagem e falou sobre o que está enfrentando. “Foi muito difícil para a gente e ainda está sendo, estou emocionalmente abatido”, disse.