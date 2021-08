Doações acontecem há mais de dois anos e auxiliam na manutenção de alimentos

publicado em 28/07/2021

Ajudar a Santa Casa de Votuporanga faz parte da rotina de Valdecir Antonio Baracioli, conhecido como Bará, em Cosmorama (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Ajudar a Santa Casa de Votuporanga faz parte da rotina de Valdecir Antonio Baracioli, conhecido como Bará, em Cosmorama. Ele destina parte de sua horta para o Hospital, referência para 53 cidades da região Noroeste Paulista.Frequentemente, são entregues alface, rúcula, cheiro-verde, couve para o Serviço de Nutrição e Dietética da instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.O compromisso de contribuir com a Instituição existe há mais de dois anos. “Comecei de forma espontânea. Em uma conversa com meu amigo José Maria Sagioneti (conhecido como Zé Maria), eu falei que tinham alfaces e que poderiam estragar. Foi quando o Zé Maria sugeriu de ajudar o Hospital, ação que continuo até hoje”, contou Bará.Ele ressaltou a importância de colaborar. “Faz quatro anos que estive na Santa Casa por conta de uma cirurgia. Mesmo não precisando de cuidados no momento, sabemos da quantidade de pessoas atendidas e é uma forma de contribuir. Quem ajuda é muito mais feliz do que quem recebe”, afirmou.O nutricionista do hospital, João Carlos Bragato, falou da necessidade de verduras e legumes na dieta dos pacientes. “Para auxiliar na recuperação da saúde dos assistidos, oferecemos todos os nutrientes de refeições equilibradas. As verduras e os legumes são elementos importantes. Com a ajuda do produtor, o cardápio ficou ainda mais saudável e atrativo”, disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “Seu Bará é um voluntário muito atuante. A sua propriedade é repleta de verduras e saber que ele destina parte de sua produção para nós é muito gratificante. Agradecemos em nome de centenas de pacientes por sua ação contínua, que reflete na manutenção de nossos atendimentos”, finalizou.