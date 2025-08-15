Sorteio ocorreu na manhã deste sábado (16) na Praça da Concha Acústica.
Sorteio da campanha do Dia dos Pais (Foto: A Cidade)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Foram sorteados na manhã deste sábado (16), os prêmios da campanha promocional do Dia dos Pais, uma realização da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), em parceria com a empresa Flash Net. A ação sorteou mais de R$ 37 mil em prêmios entre os participantes, contemplando os clientes que compraram nas lojas participantes durante o período da promoção. O evento ocorreu na Praça da Concha Acústica.
O prêmio principal foi uma motocicleta Honda Bros 0km, e a ganhadora é uma moradora da zona rural de Votuporanga, Sílvia Cardoso. Também foram sorteados cinco vales-compra no valor de R$ 1.000 cada e cinco planos de internet oferecidos pela Flash Net.
A campanha do Dia dos Pais integra o calendário de ações da ACV em datas comemorativas e conta com a adesão de dezenas de estabelecimentos comerciais de diversos segmentos.
Ganhadores
Moto zero quilômetro
Sílvia Cardoso – Cliente do Posto Vilar
Planos de internet
Tainara Gonçalves – Cliente da Super Malhas
Telma Aparecida – Cliente da Rosa Mística
Djalma Lúcio (de Sebastianópolis do Sul) – Posto Vilar
Adriano Alves – Posto Vilar
Reinaldo Elísio – Posto Vilar
Vales-compra
Leonardo Luís Fernandes de Moraes – Cliente do Posto Vilar
José Silvestrino Guarizo – Cliente do Porecatu (loja 1)
Henrique Souza – Cliente da A Joia
Sueli Ortim – Cliente do Santa Cruz
Andreia Santos (Álvares Florence) – Ótica Luz