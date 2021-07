Ao jornal A Cidade, a Administração Municipal confirmou que não vai escalonar a nova faixa etária

publicado em 19/07/2021

A ampliação do público segue o calendário estadual de vacinação e foi possível graças a chegada, na sexta-feira (16), de um novo lote de doses das vacinas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Votuporanguenses que tiverem de 30 a 34 anos podem ir até os postos-volantes de vacinação contra Covid-19, em Votuporanga, nesta segunda-feira (19) para receberem a primeira dose do imunizante.A ampliação do público segue o calendário estadual de vacinação e foi possível graças a chegada, na sexta-feira (16), de um novo lote de doses das vacinas.Ao jornal A Cidade, a Administração Municipal confirmou que não vai escalonar a nova faixa etária. Ou seja, a partir desta segunda a vacinação "está liberada" para todos que tiverem entre 30 e 34 anos.Para se vacinar, é necessário apresentar um comprovante de residência, RG, CPF e o Cartão SUS. Nos postos-volantes, também é possível colaborar voluntariamente à campanha "Vacina contra a Fome", que arrecada caixinhas de leite.Para agilizar o atendimento, a Pasta disponibiliza um. O formulário pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.Os postos-volantes ficam nos seguintes locais: clube Assary, Associação Antialcoólica, polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito.