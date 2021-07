O voluntário José Maria Sagioneti, o 'Zé Maria', acionou seus grupos no WhatsApp para arrecadar o dinheiro para a compra das fraldas

publicado em 13/07/2021

Voluntário conseguiu arrecadar o dinheiro para as fraldas com ajuda de familiares e amigos (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A tecnologia foi utilizada de várias formas nesta pandemia do coronavírus. Para aproximar pessoas. Para reduzir distância. E também para a solidariedade. O voluntário da Santa Casa de Votuporanga, José Maria Sagioneti (conhecido como Zé Maria), é a prova disso.Ele acionou seus grupos de WhatsApp para uma ação do bem. "Tenho vários contatos, inclusive de um grupo de amigos de longa data, da época em que jogávamos futebol. Há alguns anos, nos encontramos pessoalmente, quando foi criado esse canal de comunicação. São vários participantes de diferentes cidades, como Campo Grande, Goiânia, São Paulo, São José do Rio Preto, Cosmorama, entre outras. Sempre que peço para a instituição, sou atendido", contou Zé Maria.Com ajuda destes amigos e de seus familiares, o voluntário arrecadou uma quantia em dinheiro, que foi direcionada para a compra de fraldas geriátricas. "As ações têm como foco ajudar quem tanto precisa. Sabemos de toda a importância da Santa Casa no atendimento aos pacientes e nos colocamos à disposição da Instituição. É a nossa forma de contribuir com a causa", complementou.O provedor da instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. "Conheço Zé Maria de longa data, desde a escola. Sempre voluntário, disposto a ajudar sem nenhum reconhecimento ou mídia. Por amor mesmo. Ele foi um dos primeiros que organizou almoços em prol do Hospital. É nosso porta-voz e só podemos agradecer a ele e a todos os amigos, que fizeram essa ação tão nobre", destacou.