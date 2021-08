Foco do projeto são os profissionais da linha de frente do enfrentamento da pandemia no hospital

publicado em 27/07/2021

Objetivo da iniciativa é mostrar amor ao próximo e levar um pouco de reconhecimento e ânimo aos profissionais (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Da redação

Já pensou em expressar suas emoções em uma carta e enviar a alguém que você nunca viu? A Congregação Jardim Prado - Testemunhas de Jeová iniciou um projeto com foco nos profissionais da linha de frente do enfrentamento da pandemia Covid-19 da Santa Casa de Votuporanga.A congregação produz cartas para as equipes do hospital. Até o momento, foram feitas aproximadamente 950 mensagens para os diversos setores da instituição.Weliton Fabiano Dias More, ancião da congregação, explicou a iniciativa. “Nesta pandemia, víamos pelo noticiário o número de infectados aumentando e a equipe da Santa Casa trabalhando de maneira incansável, atendendo e cuidando das pessoas. Então, pensamos em escrever cartas como forma de agradecimento a todos os profissionais da área de saúde pelos serviços prestados para as pessoas”, contou.Mais de 30 pessoas e suas famílias participaram dessa "missão". “Todo o trabalho foi voluntário e com muito amor foi feito por videoconferência, onde os que participaram puderam ajudar uns aos outros na elaboração dos envelopes e na escrita das cartas para cada setor do hospital”, complementou.Cada carta traz palavras de agradecimentos e reconhecimento pelo trabalho prestado pelos profissionais, seguida de uma mensagem bíblica de consolo e esperança de um futuro melhor.Weliton afirmou que, além de agradecer a todos os colaboradores pelo serviço prestado, o objetivo é mostrar amor ao próximo e levar um pouco de reconhecimento e ânimo neste momento tão difícil. “Por isso, as cartas que escrevemos são baseadas em textos bíblicos. Muitas pessoas descobriram que a Bíblia é uma fonte confiável de consolo e esperança. Nela, encontramos a garantia de que no futuro as doenças não vão mais existir e o Reino de Deus vai resolver todos os problemas de saúde”, enfatizou.As entregas das mensagens foram feitas pelo setor de Recursos Humanos. Para os profissionais, o significado do gesto da congregação envolve palavras como incentivo, carinho, força e empatia.A gestora de Cuidados do Hospital, dra. Lara Galvani Greghi, destacou a importância da iniciativa. "O cotidiano da assistência é muito intenso, ainda mais em plena pandemia. A congregação não faz ideia da energia que trazem aos nossos plantões com estas cartas. Cada frase de esperança feita por eles trouxe mais leveza ao nosso dia, com certeza", afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a congregação. “É muito gratificante receber esse projeto que valoriza tantos profissionais que lutam bravamente no combate à Covid-19. Agradecemos a todos por proporcionar esse momento de alegria e de esperança”, declarou.