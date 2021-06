Renan Bandeira Dias enumera os sinais e comportamentos que precisam de atenção

publicado em 09/06/2021

Psicólogo Renan Dias explicou que há inúmeros motivos que podem levar pais e responsáveis a procurar um profissional de confiança (Foto: Divulgação)

A pandemia do coronavírus impactou a rotina de muita gente, inclusive de crianças e adolescentes que, assim como os adultos, têm seus conflitos e nem sempre conseguem lidar com eles de forma adequada. E a partir disso, começa a demonstrar ou aparentar suas dificuldades, seja através de seus medos ou de suas angústias.É fundamental que os pais fiquem atentosa isso. O psicólogo do SanSaúde, Renan Bandeira Dias, explicou que há inúmeros motivos que podem levar pais e responsáveis a procurar um profissional de confiança. Os mais comuns são: transtorno comportamental diagnosticado, dificuldade pontual emocional, ansiedade, depressão, separação dos pais, problemas na rotina escolar, birra frequente, entre outros.- Tristeza constante e duradoura;- Dificuldades de interagir com outras pessoas;- Oscilações de humor;- Intolerância e agressividade.Contudo, não se resume somente aos tópicos citados. “Que tal olharmos para nossas crianças e adolescentes de forma singular e nos atentarmos quais necessidades demandam? A partir daí podemos pensar o que realmente precisa de mais ou menos atenção”, destacou Renan.O desenho é um sinalizador, é algo que comunica. “Muitas vezes, a criança está pedindo ajuda e, se os pais tiverem esse olhar, já é um ponto de partida”, complementou.O profissional contou que o tratamento psicanalítico tem os mesmos moldes e princípios para todas as idades, adaptados à linguagem e nível de desenvolvimento de crianças e adolescentes.“A psicanálise infantil é uma versão intensiva de terapia lúdica, onde a criança fala e se expressa através das brincadeiras e do brincar. Já o adolescente fala através dos jogos, hoje em dia, incluindo redes sociais, seriados e filmes. Durante a sessão buscamos abordar conflitos, trabalhar o que está impedindo o desenvolvimento e promover o que podemos chamar de cura psicanalítica”, reforçou.Ele complementou que o psicólogo também vai trabalhar com o intuito de oferecer um ambiente para que a criança ou adolescente sinta-se seguro e acolhido. “Também trabalhamos com orientação de pais, pois se acredita que mudanças importantes e significativas acontecerão se eles participarem efetivamente do processo”, disse.1 - Tire dúvidas sobre a pandemia: conte o que está acontecendo para a criança, nas próprias palavras e de acordo com a faixa etária, evitando o desespero e se atendo aos fatos;2 - Faça atividades que não sejam on-line: leiam um livro juntos, façam uma massinha caseira, cozinhem juntos uma refeição para a família;3 - Limite o tempo de tela: se o seu filho tiver que cumprir atividades escolares nas telas do computador ou celular, procure limitar esse tempo. Evite jogos de videogame após as aulas e ofereça opções de lazer e brincadeiras em família e "analógicas";4 - Faça refeições em família: busque fazer pelo menos uma refeição ao dia juntos, sem distrações em telas, apenas conversando;5 - Faça um diário dos sonhos para compartilhar: acordem mais cedo e, antes das tarefas do dia, anotem e conversem sobre os sonhos que tiveram, aproveite o momento para compartilhar e conhecer seus pensamentos.Cada família pode estar inserida em contextos diferentes, onde as práticas podem ou não funcionar. Você pode experimentar ou ajustar para sua rotina.