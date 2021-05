O governo do estado de São Paulo começa a vacinar motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais a partir desta terça-feira (18)

publicado em 17/05/2021

Governo estadual decidiu vacinar motoristas e cobradores de ônibus após ter reunião com representantes da categoria (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Da redaçãoO governo do estado de São Paulo começa a vacinar motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais a partir desta terça-feira (18). Em Votuporanga, porém, as doses para vacinar os profissionais da categoria ainda não tinham chego até segunda-feira (17), conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de nota da Prefeitura. Por isso, a vacinação do grupo foi adiada no município.Ainda de acordo com a Pasta, o município também não tinha recebido as orientações técnicas relacionadas à imunização dos profissionais do transporte público. A secretaria reforçou, porém, que segue o cronograma de imunização proposto pelo governo estadual, desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19.O governo estima vacinar 165 mil profissionais da categoria. A decisão de imunizar este grupo veio após uma reunião, realizada no final de abril, entre a administração de João Doria (PSDB) com representantes dos sindicatos da categoria."O Estado entende que é importante imunizar os trabalhadores do transporte, não só pelos riscos que correm, mas, sobretudo, por serem essenciais no funcionamento da sociedade. Assim como fizemos com outras categorias, precisamos construir de forma coletiva este plano", disse o secretário-executivo da Saúde, Eduardo Ribeiro, em coletiva de imprensa.A campanha de vacinação segue para os outros públicos já inclusos: pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos; quem tem deficiência permanente e recebe o benefício de prestação continuada (BPC), também de 50 a 59 anos; gestantes e puérperas com comorbidade; pacientes em diálise, transplantados que fazem uso de imunossupressor e pessoas com Síndrome de Down (a partir dos 18 anos), idosos, trabalhadores de educação e colaboradores da saúde.Em Votuporanga, a vacinação contra a Covid acontece nos postos volantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Eles ficam nos seguintes locais: Associação Antialcoólica, na rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), na rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, na rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; e Capela Santo Expedito, na rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.De acordo com o cronograma de vacinação do governo estadual, os próximos grupos a serem incluídos na campanha são pessoas com comorbidades de 45 a 49 anos e pessoas com deficiência permanente (BPC), também de 45 a 49 anos.A previsão é que esses grupos comecem a ser vacinados a partir da sexta-feira (21). De acordo com as estimativas do governo, a previsão é vacinar 670 mil pessoas do primeiro grupo e 25 mil pessoas do segundo grupo.