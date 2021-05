Município também registrou queda de quase 50% no número de casos de coronavírus, aponta boletim epidemiológico

publicado em 03/05/2021

Jornal A Cidade fez um levantamento junto aos Boletins Epidemiológicos, elaborados pelo Departamento de Vigilância em Saúde, e constatou que o município registrou queda de 26,44% nas mortes causadas pela Covid-19 (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNo Brasil, abril ficou marcado como o mês mais letal da pandemia. Já em Votuporanga, esse "título" segue pertencendo a março. O jornal A Cidade fez um levantamento junto aos Boletins Epidemiológicos, elaborados pelo Departamento de Vigilância em Saúde, e constatou que o município registrou queda de 26,44% nas mortes causadas pela doença durante abril, em comparação ao mês anterior.Em relação ao número de novos casos de Covid, os dados dos boletins também mostram que houve queda durante o período no município. E foi ainda mais expressiva: 48,67%.O período entre esses dois meses foi marcado pelos decretos de medidas ainda mais restritivas tanto por parte do governo estadual quanto municipal. Com o objetivo de conter o avanço da pandemia, o governo do estado decretou a Fase Emergencial do Plano SP, enquanto o municipal chegou a decretar lockdown. Atualmente, ambos têm "suavizado" as restrições.Segundo os dados dos Boletins Epidemiológicos, em março Votuporanga registrou 87 mortes causadas pela Covid-19. Já no mês seguinte, foram 64 mortes.Os dados também mostram que, no período analisado, houve uma mudança em relação à faixa etária mais atingida pela doença. Em março, a faixa de idade que registrou mais mortes pela doença desde o início da pandemia foi a de 80 anos para cima. Já em abril, mudou para a de 70 a 79 anos.Outro ponto notado pela reportagem ao comparar os boletins foi que a letalidade do coronavírus está aumentando no município. Entre março e abril, a taxa passou de 2,24% para 2,6%, isto é, aumentou 0,36%. Na prática, isso significa que a cada 100 votuporanguenses que contraem o coronavírus, em média, de dois a três acabam falecendo por complicações da Covid.Um exemplo dessa letalidade aconteceu na família da advogada Laís Fernanda Bonfim da Silva. Ela contou ao jornal A Cidade que a família contraiu o vírus na Páscoa. Duas semanas depois, Laís teve alta do Hospital de Campanha, mas seu pai, Wilson Roberto da Silva, e seu irmão, Fernando Bonfim da Silva, conhecido como "Nandão", morreram por complicações da doença (leia mais sobre a história dela nesta página).Segundo os boletins, o Pozzobon é o bairro que mais concentra casos de Covid em Votuporanga, que até dia 30 totalizava 1.059 casos. Em seguida no "pódio", vem o Parque Residencial Colinas e a Chácara Aviação.Já o bairro com menor número de casos foi o Jardim Bom Clima, em março. No mês seguinte, a posição passou a ser ocupada pelo Jardim Alvorada.