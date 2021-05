A advogada Laís Fernanda Bonfim da Silva viu os membros de sua família perder a vida para a Covid-19, enquanto ela estava hospitalizada pela doença

Laís Fernanda Bonfim da Silva perdeu o pai e o irmão para a Covid em abril; no começo do ano, a mãe dela faleceu de câncer (Foto: Arquivo pessoal)

Em abril, o município registrou uma queda no número de mortes causadas pela Covid-19. Mas ainda assim, o coronavírus acometeu pessoas e, em alguns casos, famílias inteiras no mês passado. A família da advogada Laís Fernanda Bonfim da Silva foi uma delas.Praticamente todos os membros da sua família imediata foram infectados pelo coronavírus e precisaram ser internados. Alguns também precisaram ser intubados. Ela conseguiu se recuperar o suficiente para ter alta do Hospital de Campanha. Já seu pai, Wilson Roberto da Silva, e seu irmão, Fernando Bonfim da Silva, conhecido como "Nandão", não tiveram a mesma “sorte”."Eu tive alta na quinta-feira, meu pai tinha falecido na quarta e meu irmão faleceu na quinta a tarde. Ainda está sendo muito difícil", disse Laís, em entrevista ao jornal A Cidade.Ela contou que acredita que a família foi infectada pelo coronavírus na Páscoa. Na semana seguinte, seu irmão, que era caminhoneiro, foi o primeiro a apresentar os sintomas da Covid. Ele avisou a família e todos fizeram o teste da doença, que deu positivo.Conforme seus quadros foram piorando, eles buscaram atendimento e foram internados. No caso do pai e do irmão de Laís, eles precisaram ser intubados. "Foi tudo muito rápido. Um internou no domingo, outro na segunda e outro na terça", contou ela.Agora, passado o turbilhão de ter alta e precisar lidar com os sepultamentos - sem velórios - do pai e do irmão em seguida, Laís disse que ainda é difícil retomar a vida."Eu ainda estou perdida. A gente estava em quatro e de repente me vi sozinha. Tenho que levantar a cabeça e seguir. Agora, sobrou meus dois sobrinhos, que eu tenho que ajudar as mães a criarem", disse ela.Além de ter perdido o pai e o irmão para a Covid, Laís perdeu a mãe no começo do ano. Ela faleceu por conta de um câncer.