Dr. Ricieri Hiroshi Yoshizaki respondeu às perguntas mais frequentes feitas nos consultórios

publicado em 19/05/2021

Médico ginecologista e obstetra, Dr. Ricieri Hiroshi Yoshizaki, esclareceu os principais questionamentos das mulheres (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A saúde da mulher está repleta de mitos e verdades. Sempre há alguma receita de família para te ajudar a amamentar, aquela amiga que te aconselha sobre métodos anticoncepcionais. Mas atenção, nem tudo é como parece.A melhor forma de não cometer erros e saber o que é certo ou errado, é consultando seu ginecologista. E as pesquisas comprovaram que as mulheres estão se preocupando mais com a saúde, frequentando mais seus médicos e sanando dúvidas.O SanSaúde conversou com o médico ginecologista e obstetra, Dr. Ricieri Hiroshi Yoshizaki, que esclareceu os principais questionamentos das mulheres. Confira:Apesar de muitas pessoas acreditarem que mulheres que convivem juntas passam a menstruar no mesmo período, a ciência ainda não conseguiu comprovar tal afirmação, podendo ser mera coincidência os ciclos menstruais alinhados.Embora essa seja uma pergunta bem frequente das pacientes, a resposta é não! Os métodos contraceptivos hormonais podem, dependendo da via de administração (oral, injetável, transdérmica ou intrauterina), adiar por até algumas semanas (ou meses) o retorno à fertilidade após sua suspensão. Porém, para a maioria das pacientes, a fertilidade ocorre imediatamente.Entre os vários benefícios da amamentação, a proteção contra o câncer de mama é mais um deles. Estima-se redução de até 4% de risco para cada um ano de aleitamento.Existem basicamente dois tipos de DIU: o de cobre/prata e o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG), conhecido popularmente como “DIU hormonal”.O primeiro pode elevar o risco de alteração do fluxo menstrual, com aumento dos dias e quantidade do sangramento, além de mais cólicas. Já o “DIU hormonal” pode cessar a menstruação em aproximadamente 90% das mulheres.De maneira geral, sim! As calcinhas de algodão permitem maior evaporação do suor, controle da temperatura e pH, diminuindo o risco de infecções e alergias na região genital feminina.De forma nenhuma! A cólica genital provém das contrações uterinas, não pode ser relacionada ao absorvente interno, que ocupa somente o espaço da vagina, sem nenhuma relação com o interior da cavidade uterina.Esse mito é antigo, porém não verdadeiro. Talvez a relação venha pelo fato de a cerveja ser composta principalmente por água, que é a verdadeira “fonte” da produção do leite materno! Então, além de não ser recomendada, a ingestão de bebidas alcoólicas (como a cerveja preta) durante o período da amamentação pode ocasionar danos ao bebê.Em gestações com condições normais de evolução, não há nenhuma restrição a relações sexuais, desde o seu início até seu término. Porém, diante de intercorrências, estarão suspensas de acordo com a orientação médica.