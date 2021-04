A justificativa é que leitos autorizados extrapolam o quantitativo previsto no plano de contingência do estado

publicado em 05/04/2021

Com a decisão, o hospital volta a ter dez leitos, que recebem recursos para sua manutenção (Foto: Divulgação)

A Santa Casa de Fernandópolis perdeu o credenciamento de quatro leitos da UTI Covid-19. Esses leitos eram bancados com recursos do governo federal. Com a decisão o hospital volta a ter dez leitos que recebem recursos para a sua manutenção.Segundo a portaria publicada nesta segunda-feira (5), no Diário Oficial da União, ficam canceladas as autorizações de leitos das Unidades de Tratamento Intensivo COVID-19, na Santa Casa de Fernandópolis, com a devolução de R$384 mil.O recurso não chegou até o hospital, mas pode estar nas mãos do governo estadual, que se tornaria o responsável pela devolução. De qualquer forma, o hospital bancou esses custos com recursos próprios.A justificativa é que leitos autorizados extrapolam o quantitativo previsto no plano de contingência do estado, que era de dez vagas.Apesar de contar com 14 leitos credenciados, a instituição tem operado acima da capacidade, bancando as demais vagas com recursos próprios.A direção do hospital ainda não foi comunicada oficialmente da decisão.De forma não oficial, a diretoria foi informada que pode ter ocorrido um erro na publicação.A Santa Casa de Jales também foi enquadrada e terá oito leitos descredenciados, além de devolver R$768 mil.*Com informações do Região SP