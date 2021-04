Após registrar 90 mortes por Covid em março e 35 em abril, município tem primeiro dia sem óbitos pela doença

publicado em 16/04/2021

Votuporanga teve seu primeiro dia sem mortes por Covid-19 em 24h após registrar mortes diárias por 33 dias seguidos (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brEntre março e abril deste ano, Votuporanga registrou 125 mortes consecutivas, causadas pela Covid-19. Nesta sexta-feira (16), porém, o município teve seu primeiro dia sem mortes pela doença, após 33 dias registrando mortes diárias. Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta sexta.Apesar do dado positivo, o município registrou mais 35 casos da doença, totalizando 10.885 diagnosticados desde o início da pandemia. Enquanto isso, o número de óbitos segue 275.De acordo com o boletim, o município tem 46 pessoas com a doença que estão hospitalizadas, das quais três estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e sete estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 22 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Ainda segundo os dados do informe, Votuporanga tem 993 pessoas com suspeita da doença que aguardam os resultados dos testes. Além disso, 999 votuporanguenses estão com sintomas não graves da doença que, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Nesta sexta, o município bateu o recorde de doses da vacina aplicadas. Em 24h, foram 1.136, das quais 139 foram primeiras doses e as demais 997 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 24.597 doses aplicadas: 16.384 primeiras doses e 8.213 segundas doses.