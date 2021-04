Nos últimos 12 meses foram registradas 1.124 certidões de óbitos no município e a principal causa delas foi o coronavírus

publicado em 20/04/2021

Dados revelam ainda que 25% desses registros tiveram como causa da morte a Covid-19 (Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm levantamento feito pelo jornal A Cidade junto à Arpen (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais), do Estado de São Paulo, mostra que nos últimos 12 meses 1.124 certidões de óbito foram registradas em Votuporanga. Os dados revelam ainda que 25% desses registros tiveram como causa da morte a Covid-19, que neste ano matou mais que as doenças cardíacas.De acordo com os registros oficiais, enquanto 123 pessoas morreram em razão de infartos ou CCIs (Causas Cardiovasculares Inespecíficas), entre abril deste ano e abril do ano passado, 290 foram sepultadas tendo o coronavírus como causa da morte.Thaina Rocha Pereira Grande, de 25 anos, foi a vítima mais jovem da doença no município até então. Ela era muito conhecida, principalmente, na empresa em que trabalhava como operadora de telemarketing, a Vikstar, e no bairro em que morava, o São João, região sul de Votuporanga. Ela também já fez parte do corpo de colaboradores do A Cidade, onde apesar do pouco tempo, fez grandes amigos.“Estávamos casados há quatro anos, mas juntos já fazia oito anos. Perdi a companheira de uma vida”, disse o viúvo Heitor Eduardo Grande da Conceição Rocha.Além da Covid-19, as principais causas de mortes em Votuporanga foram: Pneumonia (128 óbitos), Septicemia (104) e Insuficiência Respiratória, com 68 mortes registradas nos últimos 12 meses.Já em relação às mortes por Covid, a maioria está associada a outras doenças de base, tendo as cardiopatias como principais delas (61,6%). A diabetes também está associada a grande quantidade dos óbitos registrados até o momento (34,1%), assim como a obesidade (15,1%);