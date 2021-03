Alzira Trivelato Franzoni, de 73 anos, era moradora de Tabapuã e estava internada desde sexta-feira, (26) no hospital da cidade

publicado em 03/03/2021

Alzira Trivelato Franzoni estava internada no hospital da cidade e aguardava por um leito, mas acabou falecendo por complicações acarretadas pela Covid-19 (Foto: Divulgação)

Mais uma paciente com Covid-19 morreu esperando por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na região de Rio Preto.Alzira Trivelato Franzoni, de 73 anos, moradora de Tabapuã, estava internada desde a última sexta-feira (26) no hospital da cidade, onde aguardava por um leito. Contudo, devido às complicações acarretadas pela doença, a idosa veio a óbito na noite de segunda-feira (1°).Segundo a presidente da Associação Mantenedora do Hospital Maria do Valle Pereira, Sandra Cristina Simões Silva, o hospital tentava, desde sexta-feira, um leito via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross)."Somos um hospital que recebe casos de emergência e urgência e encaminhamos quando tem leito para os hospitais de referência da região. E, de fato, por conta da superlotação, não tivemos liberação via Cross. Fizemos o que podíamos, dentro da nossa capacidade, infelizmente, nossa paciente acabou não resistindo", disse.O Hospital de Tabapuã confirmou que, na manhã de terça-feira (2), outros três pacientes aguardavam leitos de UTI. "Os pacientes estão bem, mas aguardando leitos", afirmou Sandra.Em Tabapuã, a prefeitura resolveu endurecer as medidas contra o coronavírus. De acordo com o último boletim epidemiológico, a cidade contabiliza 721 casos positivos de Covid-19. "Estamos com uma equipe de agentes realizando fiscalizações, com ajuda da Guarda Municipal e da Polícia Militar", disse o gestor de saúde de Tabapuã, Fernando Fachin Franzoti.Esta é a quinta morte de paciente à espera de leito de UTI na região de Rio Preto. Na segunda-feira, as Secretarias de Saúde de Irapuã e de Nova Granada confirmaram mortes de pacientes nestas circunstâncias.Em Nova Granada, três pacientes — dois homens, um de 47 e outro 86 anos, e uma idosa de 82 anos — morreram à espera de leitos. Já em Irapuã, um empreiteiro de 48 anos, morreu na sexta-feira enquanto aguardava uma vaga para ser hospitalizado.Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) disse que a Cross havia iniciado a busca por leito de UTI para o caso de Alzira Trivelato Franzoni, de Tabapuã. "O caso era grave e a paciente seguia assistida no serviço de origem, responsável também pela estabilização para transferência em condições seguras. Infelizmente, seu quadro clínico rapidamente evoluiu negativamente, indo a óbito", informou.Pacientes que precisam de leitos de UTI são transferidos via Cross - sistema que regula os leitos de enfermaria e UTI do estado. Ou seja, caso um paciente não tenha vaga na região do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Rio Preto, ele deve ser transferido para outra região do Estado.Questionada, a Pasta não informou o motivo de Alzira não ter sido transferida para outra região. "A Cross possui um sistema on-line que funciona 24 horas por dia e busca vaga disponível em várias unidades, na região de origem do paciente com disponibilidade e capacidade para atender cada caso, priorizando os mais graves e urgentes, e que possuam condição clínica adequada, como quadro estável e livre de infecções", disse o Estado, em nota.*Com informações do Diário da Região