Município recebeu novas doses da vacina e, com isso, será possível ampliar para atender o público desta faixa etária

publicado em 15/03/2021

Ampliação ocorre gradualmente de acordo com o recebimento de novas doses de vacina (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga começa a vacinar idosos com idade entre 75 e 76 anos a partir desta segunda-feira (15). Na sexta (12), o município recebeu novas doses da vacina e, com isso, foi possível ampliar a campanha para o público desta faixa etária.Essa ampliação ocorre gradualmente de acordo com o recebimento de novas doses de vacina. A previsão é de que na próxima segunda (22) inicie também a vacinação para idosos entre 72 e 74 anos. No entanto, o município aguarda a chegada das doses para este público.Também estão sendo vacinados com a primeira dose idosos de 77 a 79 anos e de 80 a 84 anos. Pessoas com idade entre 85 e 89 anos estão recebendo a segunda dose. Aqueles com mais de 90 anos e os profissionais de saúde também já receberam as duas doses. Até o fechamento do boletim do sábado (13), 13.115 doses já haviam sido aplicadas em Votuporanga, sendo 9.094 primeiras doses e 4.021 segundas doses.As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família "Carmem Martin Maria Morettin" (Paineiras) e Consultório Municipal "Martiniano Salgado" (Pro-Povo). Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de endereço.