Profissionais da segurança pública começam a ser vacinados no dia 5 de abril e da educação em 12 de abril

publicado em 24/03/2021

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (24) o início da vacinação para policiais e professores (Foto: Governo de São Paulo)

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (24) o início da vacinação para policiais e professores. Os mais de 180 mil profissionais da segurança pública já começam a ser vacinados no dia 5 de abril e os da educação no dia 12 de abril.Serão vacinados os policiais militares, bombeiros, civis, da polícia científica, agentes de segurança e agentes de escolta penitenciária. Além dos efetivos de todas as GCM's (Guarda Civil Metropolitana) municipais. "Esses profissionais são essenciais e estão diariamente expostos nas ruas, estão cumprindo seu dever e obrigação de proteger a população", disse Doria durante a coletiva.Os 350 mil profissionais da educação, que atuam da creche ao ensino médio estão inclusos no plano de vacinação. O processo será dividido por etapas e imunizará professores, diretores, inspetores de alunos e profissionais, a partir de 47 anos, que trabalham diretamente nas escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino.