Diferente das outras vacinas, o imunizante da Janssen precisa de apenas uma dose para garantir a imunização contra a Covid-19

publicado em 31/03/2021

Governo brasileiro firmou acordo com a Janssen para entrega de 38 milhões de doses até o último trimestre de 2021 (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

O uso emergencial da vacina da Janssen no Brasil foi aprovado nesta quarta-feira (31), pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Em votação que analisou o parecer técnico da Agência, a maioria dos diretores seguiu o voto da relatora e diretora Meiruse Sousa. Esta é a quinta vacina aprovada pela Anvisa contra a Covid-19.O terceiro voto, e decisivo, foi do diretor Alex Campos. "Os milhares de mortos anunciados a cada dia no Brasil, quase duas mortes por minuto, evidenciam um ambiente de terror. É o que apavora a população brasileira. Então cada não e cada sim dessa Agência é sempre um sopro de esperança quando uma vacina é oferecida a população brasileira. Então considerando que as vacinas são a forma mais eficaz de prevenir doenças, eu acompanho a relatora", disse Campos ao emitir seu posicionamento.Os votos destacaram os "ótimos resultados" do imunizante em testes com pacientes acima de 18 anos e as autorizações já obtidas pela empresa em outros países. Também foi ressaltado "os benefícios conhecidos e potenciais da vacina, superam os riscos, atendendo os critérios para uso emergencial".Relatora do pedido, Meiruse Sousa avaliou que "os benefícios conhecidos e potenciais da vacina, superam os riscos, atendendo os critérios para uso emergencial".Meiruse Sousa informou que o seu voto considerou os resultados preliminares enviados pela empresa, outras autorizações já concedidas mundialmente, bem como as avaliações da equipe técnica, do programa de monitoramento e as obrigações da empresa de apresentar estudos estabelecidos no termo de compromisso.Ela também citou o fato de a vacina apresentar eficácia com apenas uma dose. A diretora, porém, chamou atenção para a recomendação já emitida pela Anvisa de não administrar doses de diferentes fabricantes em um mesmo paciente.As áreas técnicas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendaram a aprovação do uso emergencial da vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.De acordo com os relatórios, o imunizante apresentou eficácia global de 66,9% em adultos com idade igual ou acima de 18 anos, mas a agência alertou que ainda há incerteza sobre a eficácia da vacina contra novas variantes do coronavírus.Segundo o parecer, a vacina mostrou respostas neutralizantes e imunes celulares satisfatórias. Foram três fases de estudos que suportaram a discussão de aprovação. A avaliação da fase três foi responsável por mostrar a eficácia em pacientes acima de 18 anos, que tiveram um aumento de imunidade."Precisamos de vacina que gera anticorpo que seja neutralizante e funcional e nesse caso observamos que temos dados de imunogenicidade importantes e significativos", disse o gerente geral de Medicamentos, Gustavo Mendes.O governo brasileiro firmou um acordo com a Janssen para entrega de 38 milhões de doses até o último trimestre de 2021. O custo desta aquisição foi de aproximadamente US$10 a dose.Diferente das vacinas da CoronaVac, Pfizer e Oxford/AstraZeneca a vacina da Janssen precisa apenas de uma dose para garantir a imunização contra a Covid-19.*Com informações do UOL