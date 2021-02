Município tem 17 pessoas com a doença que estão hospitalizadas; 13 estão internadas em UTI

publicado em 02/02/2021

Votuporanga vacinou mais 75 pessoas, batendo a marca dos 3 mil imunizados (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA cidade de Votuporanga supera a marca de três mil vacinados nesta terça-feira (02). Segundo o "vacinômetro" do município, 3.025 votuporanguenses foram imunizados contra o coronavírus até o momento. Entre segunda e terça, 75 pessoas receberam a vacina.Apesar disso, a cidade continua registrando novos casos da doença, mas sem novas mortes. Entre segunda e terça, 40 pessoas foram positivadas com Covid-19.No total, Votuporanga tem 676 casos supeitos da doença e 1.048 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Desde o começo da pandemia, o município acumula 7.827 casos positivos da doença. Ainda considerando esse começo, o município registrou 7.432 casos de pessoas que se recuperaram.