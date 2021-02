'Vacinômetro' mostra que o município imunizou mais 105 votuporanguenses nesta quarta-feira (10)

publicado em 10/02/2021

Votuporanga registra mais um óbito por Covid-19, 17 casos novos e 4.830 vacinados (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brPela terceira vez nesta semana, Votuporanga registrou uma morte causada pelo coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura desta quarta-feira (10), o município agora totaliza 136 óbitos por Covid-19.De acordo com a Secretaria da Saúde, a vítima era um idoso de 67 anos, com comorbidades, que estava hospitalizado em outro município.Outra marca que o município bateu nesta semana foi a de oito mil casos positivos de coronavírus desde o início da pandemia. Desses, 7.683 pessoas conseguiram se curar da doença.Ainda segundo o boletim, o município registrou 17 casos novos da doença nesta quarta. Os dados também mostraram que 15 pessoas (14 confirmadas com Covid-19 e uma com suspeita) estão hospitalizadas. Dessas, nove estão em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Já o "vacinômetro" do município mostra que mais 105 votuporanguenses foram imunizados nesta quarta. No total, Votuporanga vacino 4.830 pessoas.Além disso, o município tem 503 casos suspeitos e 724 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.