Primeira etapa vai vacinar mais de 18 mil idosos e 3 mil profissionais da saúde; logística é definida pela Secretaria da Saúde

publicado em 13/01/2021

Secretária da Saúde, Ivonete Felix do Nascimento, prepara a logística para a vacinação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga definiu em 21 mil pessoas o grupo prioritário que vai receber as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Compõem esse público 18 mil idosos com idades acima de 60 anos e 3 mil profissionais da saúde. A estimativa da Pasta, é de que a vacinação seja iniciada no dia 25 de janeiro, seguindo o Plano Estadual de Imunização.

De acordo com o Plano do Estado, a imunização será iniciada com profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. Como o município não possui população indígena e nem quilombola, apenas 3.124 profissionais da saúde devem ser imunizados na primeira etapa.

A segunda etapa, prevista para o dia 8 de fevereiro, contempla 5.189 idosos votuporanguenses com 75 anos ou mais e a terceira etapa (15 de fevereiro) atingirá mais 3.356 moradores da cidade com idades entre 70 e 74 anos e assim sucessivamente até imunizar os 18.497 votuporanguenses com mais de 60 anos.

“Estamos com as equipes do Departamento Assistencial da Secretaria e também das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária elaborando um plano para colocarmos postos volantes de forma que toda a população desta primeira fase possa ter acesso à vacina com cuidado e segurança. Iniciamos também a contratação de equipes que atuarão na campanha e estamos buscando parcerias para envolver toda comunidade neste momento tão importante. Sabemos que a vacina é segura e precisamos ter consciência do papel de cada um de nós para conseguirmos superar esta doença”, disse a secretária da Saúde de Votuporanga, Ivonete Felix do Nascimento.

Logística