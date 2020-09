Os 10 leitos disponíveis estão ocupados por pacientes já diagnosticado com a doença

publicado em 25/09/2020

Depois de algumas semanas com média diária abaixo de 80%, a UTI da ala de síndromes gripais da Santa Casa de Fernandópolis voltou a ter 100% dos leitos ocupados. Os 10 leitos disponíveis estão ocupados por pacientes já diagnosticado com a doença.Já na enfermaria, a taxa de ocupação dos leitos é de 50% por cento nesta sexta-feira, 25. Dos 18 leitos disponíveis, apenas nove estão ocupados por oito pacientes já diagnosticados com a doença e por um paciente que apresentou os sintomas da doença.*Cidadão.Net