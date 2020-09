Com base nos resultados atuais, a J&J, na quarta-feira (16), deu início à fase 3 de seus estudos

Com aplicações de apenas de uma dose, a vacina experimental contra a Covid-19 da Johnson & Johnson produziu uma forte resposta imunológica contra o novo coronavírus nos ensaios clínicos de estágio inicial a intermediário - fases 1 e 2 dos testes -, de acordo com resultados provisórios publicados nesta sexta-feira (25).Apesar de provisórios, os resultados geram otimismo. O fato de o ensaio examinar a eficácia de uma única dose da vacina, em vez de duas doses, deve acelerar os próximos resultados, de acordo com o Dr. Paul Stoffels, diretor científico da Johnson & Johnson.A vacina, chamada Ad26.COV2.S, foi igualmente bem tolerada em duas doses, segundo os testes até aqui. Porém, caso comprovada, sua eficácia de imunização com apenas um injeção poderia simplificar a distribuição da vacina.Com base nos resultados atuais, a J&J, na quarta-feira, deu início à fase 3 de seus estudos, com aplicações previstas em 60 mil pessoas, o que pode abrir caminho para um pedido de aprovação regulatória. A empresa disse que espera os resultados da nova fase até o final de 2020 ou início do próximo ano.Dúvidas sobre eficácia em idososApesar dos resultados promissores, o estudo, como publicado até aqui, não deixa claro se os idosos, uma das populações com maior risco de contrair o vírus, estarão protegidos no mesmo grau que os mais jovens com a vacina J&J.Os testes iniciais em cerca de 1 mil adultos saudáveis, apoiados pelo governo dos EUA, começaram depois que a vacina J&J, já nos testes em julho, ofereceu forte proteção após dose única aplicada em macacos.Com os dados disponíveis até aqui, pesquisadores apontam que, 29 dias após a vacinação, 98% dos participantes com dados disponíveis para a análise provisória tinham anticorpos neutralizantes, que defendem as células de patógenos.No entanto, os resultados da resposta imunológica estavam disponíveis apenas para um pequeno número de pessoas - 15 participantes - com mais de 65 anos, limitando a interpretação.Em participantes com mais de 65 anos, a taxa de reações adversas como fadiga e dores musculares foi de 36%, muito menor do que os 64% vistos em participantes mais jovens, mostraram os resultados, sugerindo que a resposta imunológica em pessoas mais velhas pode não ser tão forte.Os pesquisadores disseram que mais detalhes sobre segurança e eficácia virão quando o estudo for concluído.Por enquanto, os resultados justificam porque mais estudos são necessários em maior número para procurar efeitos adversos sérios, disse o Dr. Barry Bloom, professor de Harvard, à agência Reuters.“No geral, a vacina está fazendo o que você esperaria que fizesse para avançar aos testes de Fase 3”, disse Bloom.