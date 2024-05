Ação foi criada pelo app de transporte para buscar doações de quem não tem condições de leva-las aos pontos de arrecadação

publicado em 10/05/2024

Motoristas da Via Mobb já realizaram várias corridas solidárias e ajudaram a recolher toneladas de doação para o rio Grande do Sul (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

O Via Mobb, aplicativo de transporte de passageiros com atuação em Votuporanga e região, iniciou nesta quinta-feira (9), a “corrida solidária”, com o intuito de colaborar com as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ação foi criada para buscar doações de quem não tem condições de leva-las aos pontos de arrecadação espalhados pela cidade ou pelos demais municípios onde a empresa presta serviços.

Por meio desta iniciativa, pessoas que quiserem doar podem solicitar uma corrida ao Via Mobb por meio do telefone (17) 99609-8828. O motorista vai até a casa do voluntário e leva as doações até o ponto de coleta mais próximo sem nenhum custo.

A ação solidária, segundo os diretores da Via Mobb Evandro e Enila Paz Landim, foi uma forma encontrada pelo aplicativo de contribuir com as pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul.

“Nós tivemos essa ideia porque estamos acompanhando o sofrimento das pessoas de lá e então mandei a sugestão aos motoristas, só que deixei eles livres para fazerem a corrida e depois cobrarem da plataforma, mas todos os motoristas abraçaram a causa e estão fazendo por conta, realmente para ajudar o maior número de pessoas possível nesse momento de tragédia”, destacou o empresário.

Ainda segundo Evandro, a campanha tem dado muito certo e os motoristas estão relatando que as pessoas estão pedindo o carro e estão agradecendo porque queriam fazer a doação, mas não tinha como levar.

“A única coisa que pedimos é para as pessoas informarem, na hora de pedirem a corrida solidária, se é uma quantidade muito grande, pois as vezes não cabe no carro e nós direcionamos então alguns dos nossos veículos que possuem carretinha”, completou.