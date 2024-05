As doses serão aplicadas das 8h às 13h

publicado em 10/05/2024

Posto Móvel de vacinação contra a gripe será montado hoje em Votuporanga no Posto Vilar, na avenida José Marão Filho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Com duas mortes já confirmadas em Votuporanga por H1N1 (a popular gripe suína) e pequenos surtos também da cepa Influenza A H3N2 na cidade e na região, a Prefeitura, por meio da secretaria Municipal da Saúde, irá montar nesta sexta-feira (10), uma unidade móvel de vacinação contra a doença no Posto do Vilar, que fica na avenida marginal José Marão Filho. As doses serão aplicadas das 8h às 13h.

A iniciativa, segundo a Prefeitura, busca oferecer ainda mais opções para quem ainda não se imunizou contra a gripe. Além da ação especial, o imunizante também está disponível nas unidades de saúde para toda a população de Votuporanga com idade acima de seis meses.

“O intuito da ação é facilitar a vida dos usuários que por algum motivo não conseguem se dirigir às unidades de saúde, o Posto fica em um lugar estratégico no município e com um grande fluxo diário de pessoas, então os pacientes podem contar com essa comodidade e se imunizar contra a doença”, comenta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

A vacina é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. Vale ressaltar que a vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a doença e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento dos casos, as internações e o número de óbitos, além de diminuir também a sobrecarga sobre os serviços de saúde.