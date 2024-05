Lei municipal define regras para instalação de torres e infraestrutura necessárias para a implantação da tecnologia 5G na cidade

publicado em 10/05/2024

A nova legislação é considerada importante para preparar Fernandópolis para a chegada da tecnologia 5G (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Câmara Municipal de Fernandópolis aprovou, nesta semana, um projeto de lei proposto pelo prefeito André Pessuto (União Brasil), que estabelece regras para a instalação de novas torres de celular e infraestruturas necessárias para o funcionamento da internet 5G na cidade.

A nova legislação é considerada importante para preparar Fernandópolis para a chegada da tecnologia 5G, que promete oferecer internet mais rápida e confiável. O 5G tem o potencial de aprimorar diversos serviços, como telefonia móvel, internet banda larga e sistemas de emergência.

A lei determina os locais onde as torres de celular podem ser instaladas, a altura máxima permitida e as normas de construção. Além disso, as empresas de telefonia devem cumprir algumas exigências, como oferecer acesso à internet 5G a preços acessíveis e garantir a qualidade dos serviços prestados.

Fernandópolis já possui o planejamento aprovado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e tem previsão para liberação da faixa de frequência de 3,5 GHz, necessária para o funcionamento do 5G, até junho deste ano. No entanto, ainda não há uma data definida para a chegada da tecnologia à cidade.