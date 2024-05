Confiram mais nomes campeões da A3 que permanecem para a disputa da Copa Paulista

publicado em 10/05/2024

João Paulo fica no CAV (Arte: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa tarde desta sexta-feira (10), a diretoria da Votuporanguense promoveu uma coletiva de imprensa na Arena Plínio Marin para tratar sobre a formação do elenco que disputará a Copa Paulista 2024, que começa em 15 de junho.O presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, anunciou os nomes dos jogadores que permanecem na Pantera: João Paulo (goleiro), Gabriel Barbatto (goleiro), Vinícius Baraciolli (lateral-direito), Caio Calyman (lateral-direito), Felipe Costa (zagueiro), Welington Rocha (zagueiro), Frank (lateral-esquerdo), Reinaldo (lateral-esquerdo), Igor Pimenta (volante), Bady (meia), Nando (meia) e Israel (atacante).A Copa Paulista 2024 começa no dia 15 de junho. Os 26 times foram divididos em cinco grupos regionalizados – um com seis equipes e outros quatro com cinco – que se enfrentam dentro das respectivas chaves, classificando os três melhores de cada chave, mais o melhor quarto colocado geral. A Pantera está no Grupo 1 ao lado do Grêmio Prudente, Mirassol, Vocem e XV de Jaú.