publicado em 10/05/2024

Enfermeiros e médicos participaram de uma qualificação, que teve apoio educacional do Senac no começo do mês (Foto: Santa Casa)

Na incessante busca por aprimoramento e excelência no atendimento de emergências cardiopulmonares, a Santa Casa de Votuporanga participou de um curso vital: o ACLS - Advanced Cardiac Life Support da HSI.

A qualificação aconteceu no começo do mês e contou com o apoio educacional do Senac, grande parceiro da Instituição. O ACLS é um programa de educação continuada direcionado a profissionais de saúde que lideram ou participam de situações críticas, como emergências cardiopulmonares e atendimentos a vítimas de Parada Cardiorrespiratória (PCR).

Este programa, em conformidade com as diretrizes atualizadas do ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) e AHA (American Heart Association) de 2020, capacita os profissionais a reconhecer e tratar precocemente pacientes em situação de PCR, bem como situações que precedem essa condição.

O curso não apenas fortaleceu as habilidades individuais dos participantes, mas também enfatizou a importância do trabalho em equipe durante a reanimação cardiopulmonar. Com um total de 19 enfermeiros e 12 médicos treinados, a iniciativa alcançou um marco significativo na capacitação dos profissionais de saúde da instituição.

Os objetivos do programa incluíram o reconhecimento precoce e tratamento eficaz de situações críticas, gerenciamento das vias aéreas, intervenção em casos de Síndrome Coronariana Aguda e Acidente Vascular Cerebral, além da promoção de uma dinâmica de equipe eficiente e colaborativa durante os procedimentos de reanimação.

Um dos destaques do curso foi a abrangência, alcançando 100% dos enfermeiros que atuam na emergência e também alguns profissionais de duas alas específicas, além dos médicos participantes. Esse amplo alcance garante não apenas a uniformidade nos protocolos de atendimento, mas também uma resposta mais ágil e coordenada diante de situações críticas.