Usuários respondem a 32 questões, com foco no acolhimento, acompanhamento do paciente, coordenação e integralidade do cuidado

publicado em 22/05/2020

O SanSaúde quer cuidar ainda mais de você. Pensando na prevenção de doenças, não somente em seu tratamento, o plano elaborou uma pesquisa para seus beneficiários, com foco na promoção de saúde.A operadora implantou um modelo de Atenção Primária à Saúde (APS), com a contratação de um médico e uma enfermeira especialistas em saúde da família, que estão à disposição na sede da operadora para atendimentos de segunda à sexta-feira, em período integral. Desde o começo deste mês, a equipe está em contato com os pacientes pessoalmente ou por telefone a fim de desenvolver um cuidado cada vez mais qualificado, com base no acolhimento, acompanhamento, coordenação e integralidade do cuidado, centralidade na família e orientação comunitária.Ao todo são 32 perguntas pessoais que norteiam nossos profissionais quanto à sua assistência. “Este tipo de cuidado, é mais do que uma consulta, a proposta é resgatar o vínculo profissional-paciente, para que o contato com o médico de família seja um momento em que se discutem a saúde e a prevenção. Queremos cuidar das pessoas de forma mais próxima, ajudando, de fato, a viverem de forma mais saudável. Por este motivo, o questionário é fundamental para um bom planejamento, cuidado e acompanhamento dos pacientes”, explicou a administradora do plano, Luana Romano.O levantamento teve início com grupo específico: beneficiários com 59 anos ou mais, por ser um grupo que requer um maior cuidado. “O objetivo é identificar as patologias, os problemas e as dificuldades deste público-alvo”, complementou. Todos os dados são sigilosos.O médico Dr. Ernesto Hoffmann foi quem elaborou o questionário. “Queremos que nossos pacientes se sintam mais familiarizados com a atenção primária à saúde. É uma estratégia voltada para responder de forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações preventivas e curativas a indivíduos e comunidades”, ressaltou.A partir desta pesquisa, novos projetos serão incluídos. “O foco será na manutenção da saúde, com acompanhamento contínuo, buscando com assistência adequada. Teremos a promoção à saúde e a prevenção em diferentes níveis, que vão desde educar a todos sobre a melhor forma de cuidar da saúde, até o acompanhamento contínuo de um médico e equipe multidisciplinar, em abordagens assistenciais, quando necessário. O olhar será no paciente como um todo”, finalizou Dr. Ernesto.A sede do SanSaúde fica na Rua Osvaldo Padovez, 3063 – Parque Saúde. Informações pelo telefone: 17 3426-3000.