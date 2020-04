Informativo da Prefeitura revelou que teste de exame de idoso morto deu negativo para coronavírus

publicado em 10/04/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoDepois de levantar a suspeita da morte de um idoso, entre 70 e 79 anos, por coronavírus, a Prefeitura de Votuporanga revelou que o exame do falecido deu negativo para covid-19.Sendo assim o muncipio segue sem nenhum óbito relacionado ao novo vírus. O boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 10, também revelou mais um caso confirmado da doença no município.Agora, Votuporanga tem 5 casos confirmados de coronavírus e 42 casos sob investigação. São 72 exames já realizados e descartados da doença. Outras 266 pessoas são monitoradas de casa com sintomas não graves.