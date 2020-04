A cidade, que já chegou a ter 69 pessoas na fila de espera pelo resultado do exame, agora regista "apenas" 41 suspeitas

publicado em 12/04/2020

Dados são do último boletim epidemiológico

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brAs suspeitas de coronavírus em Votuporanga seguem em queda. A cidade, que já chegou a ter 69 pessoas na fila de espera pelo resultado do exame, agora contabiliza "apenas" 42 casos suspeitos da doença.De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado na noite deste domingo (12), 74 votuporanguenses que apresentaram sintomas semelhantes aos da Covid-19 testaram negativo até o momento. Dentre eles estão 21 profissionais da saúde que estavam afastados das funções.Só na saúde, 44 pessoas (médicos, enfermeiros técnicos, etc) estavam isolados por terem apresentado sintomas após contato com suspeitos da doença. Agora esse número caiu para 23.Apesar do aparente recuo da doença na cidade, Votuporanga registou cinco casos positivos em menos de 15 dias.