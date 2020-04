Moradores poderão contribuir com leite para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região

publicado em 28/04/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Atenção, Gastão Vidigal. Nesta quarta-feira (29/4), a partir das 18h, o isolamento social vai ganhar o significado da solidariedade. Os moradores participarão do Arrastão do Bem em prol à Santa Casa de Votuporanga, referência em média e alta complexidades para 53 municípios da região.A visita será especial. Os agentes de saúde e a Vigilância Sanitária irão percorrer as residências, solicitando leite para o Hospital. Todo auxílio será revertido em benefícios para milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).A ação conta com apoio da Prefeitura de Gastão Vidigal e voluntários. “Queremos ajudar a Instituição que nos atende tão bem. Contamos com toda a comunidade para colaborar. Se cada um doar um pouco, poderemos salvar muitas vidas!”, disse Débora Fernandes, diretora de Agricultura e Meio Ambiente e voluntária.Ela agradeceu toda a dedicação dos envolvidos. “Nossas equipes se disponibilizaram a visitar todas as casas após o expediente. Isso é a demonstração de todo altruísmo e generosidade a favor do próximo”, destacou.Débora frisou que, além da programação de quarta-feira, a Unidade Básica de Saúde é ponto de coleta. “Para facilitar ainda mais a nossa corrente da solidariedade, os moradores podem levar também o leite até o próximo dia 8. Estamos motivados e acreditando na união da nossa população”, complementou.O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a ação. “Gastão Vidigal está envolvido em nos auxiliar, especialmente em tempos de Coronavírus. Quero agradecer este Arrastão, que fará a diferença em nossos atendimentos. Para se ter uma ideia, consumimos, em média, 100 litros de leite por dia e essa demanda poderá ser suprida com apoio de todos", concluiu.