2 pacientes estão em estado grave internados em uso de respiradores, na UTI

publicado em 26/03/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Da RedaçãoSanta Casa de Votuporanga emitiu na tarde desta quinta-feira, um novo comunicado informando a situação do uso dos leitos no município. Segundo o informativo, dois estão internados em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva, dois casos suspeitos estáveis em ala e um estável internado na emergência.Segundo o último Boletim Epidemiológico, divulgado na quarta-feira, 25, computam 45 suspeitos em investigação, descarte de mais um caso que somam 25 e 136 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.