Equipe esteve na Famerp, em São José do Rio Preto, para atualizar conhecimento

publicado em 04/11/2019

A Santa Casa de Votuporanga participou do X Simpósio de Segurança do Paciente da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga participou do X Simpósio de Segurança do Paciente da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP). Realizado anualmente, o encontro tem por objetivo fomentar a troca de experiências, além de possibilitar a atualização dos participantes nos temas.Estavam presentes as enfermeiras: Mariani Rosa (Qualidade); Fabiana Souza (Ala B); Amanda Maris Borssoni Saura da Costa (UTI Geral) e Francielli da Silva Zanon (Farmácia). O evento trouxe como novidade deste ano temas como Farmacovigilância, Segurança do Paciente e suas diretrizes, a experiência do hospital Albert Einstein sobre a comunicação de erros na saúde, além do tema Judicialização na Saúde.Mariani destacou a importância de participar do Simpósio. “Buscar estas qualificações é necessário para atualização de informações e conceitos relacionados a Segurança do Paciente com foco em melhoria contínua e qualidade na Instituição”, ressaltou.Durante a abertura, a Profª. Drª. Josimerci Ittavo, coordenadora do Núcleo Região Rio Preto da Rebraensp, enfatizou que estas ações são de fundamental importância na capacitação do profissional de saúde. “Neste evento, tivemos a oportunidade de debater e trocar experiências, até mesmo com profissionais de outras áreas sem ser enfermagem. O diálogo entre enfermeiros e outros profissionais promove o esclarecimento de dúvidas e melhora o gerenciamento de riscos para a não ocorrência de erros que causam danos, os chamados eventos adversos”, afirmou Josimercci.