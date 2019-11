Evento em Ribeirão Preto discutiu sobre Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização

publicado em 26/11/2019

Santa Casa participa de II Jornada Científica do Interior Paulista (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga foi até Ribeirão Preto para participar da II Jornada Científica do Interior Paulista em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização neste final de semana.

As enfermeiras da Instituição, Vanessa Ribeiro de Souza Lima (supervisora do Centro Cirúrgico) e Daiane Nazzi de Souza (clínica do Centro de Materiais e Esterilização - CME), debateram sobre assuntos pertinentes às rotinas hospitalares.

Foram discutidos temas como aumento da produtividade com baixo custo; avaliação da manutenção da esterilidade de materiais úmidos; limpeza no reprocessamento dos artigos de saúde; intercorrências anestésicas; riscos associados ao desenvolvimento de lesões; interfases e mídias sociais no bloco operatório.

As profissionais destacaram a importância de participar de eventos da Associação Brasileira de Enfermeiros do Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC). “Pudemos aprimorar conhecimentos relacionados ao Centro cirúrgico e CME com foco na segurança do paciente”, disse Vanessa.

Daiane afirmou que a capacitação foi muito proveitosa "principalmente, pela troca de experiências entre profissionais de vários locais do país. Pudemos perceber que a Santa Casa está muito bem quando se fala em centro cirúrgico”, ressaltou.