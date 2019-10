Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gastronomia realizaram uma campanha em prol à Santa Casa de Votuporanga

publicado em 24/10/2019

Aproximadamente 80 mil copos descartáveis. Essa foi a quantia arrecadada pela Unifev para a Santa Casa de Votuporanga. Os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gastronomia realizaram uma campanha em prol do Hospital, durante VI Congresso de Negócios, no período de 14 a 17 deste mês.A coordenadora de Administração e Ciências Contábeis, Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, explicou a ação. “A arrecadação foi feita através de doações dos próprios alunos entre suas famílias, amigos e aquisições próprias. Solicitamos esta contribuição, cientes da grande necessidade do Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade”, destacou.Lilian enfatizou o motivo de colaborar com a Instituição. “A Unifev tem responsabilidade social, com ações no foco na comunidade. Esta iniciativa vem corroborar com estes projetos, colaborando com quem mais necessita. A Santa Casa é referência para 53 cidades, área de abrangência muito comum entre nossos universitários, o que facilitou ainda mais o sucesso da campanha”, complementou.Ela contou que a iniciativa faz parte do cronograma do evento. “A Semana acadêmica visa contribuir ainda mais na formação dos nossos alunos. Unimos todo o conteúdo teórico, com práticas de solidariedade de maneira com que saibam a importância de exercer sua cidadania, ajudando entidades”, disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a colaboração. “Estas contribuições refletem diretamente em nossos serviços, auxiliando a atender nossa demanda. Por dia, são 2.500 pacientes de 53 municípios, que serão beneficiados por estas doações. Nosso consumo é grande, por exemplo, utilizamos 6.000 copos por dia. Com apoio de vocês, teremos economia, pois deixaremos de adquirir estes itens”, finalizou.