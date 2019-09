15% dos entrevistados estão mais preocupados com educação, e outros 15% com o desemprego.

publicado em 06/09/2019

Pesquisa Datafolha publicada no site do jornal “Folha de S.Paulo” nesta quinta-feira (4) aponta que 18% dos entrevistados dizem que saúde é o principal problema no Brasil no atual governo.15% estão mais preocupados com Educação, e outros 15% com o desemprego.Segundo o Datafolha, pesquisa realizada em julho apontou que 19% dos brasileiros estavam mais preocupados com segurança pública.O instituto perguntou o que os entrevistados consideram como principal problema do país.As respostas:Saúde: 18%Educação: 15%Desemprego: 15%Segurança pública: 11%Corrupção: 9%Economia: 7%Administração: 3%Política: 2%Meio ambiente: 2%Fome/Miséria: 1%Social: 1%Previdência: 1%Inflação: 1%Outras respostas: 9%Não sabe: 4%A pesquisa foi feita entre os dias 29 e 30 de agosto e ouviu 2.878 pessoas em 175 municípios de todo o país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.