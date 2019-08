Evento do Grupo de Curativos da Santa Casa será no dia 23, às 7h30, no Centro de Convenções

publicado em 15/08/2019

O objetivo do evento é atualizar, informar, conscientizar e oferecer conhecimentos teóricos e práticos (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga promove capacitações visando a atualização de conhecimento e a troca de experiências. O Simpósio em Prevenção e Tratamento de Feridas virou tradição na Instituição, agregando ainda mais técnicas para os profissionais.O Grupo de Curativos realiza a IX edição no próximo dia 23, a partir das 7h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. As inscrições devem ser feitas pelo Guichê Web – loja ou site – e custam R$30 para auxiliares, técnicos de enfermagem e estudantes, R$50 para enfermeiros e R$80 para médicos.O objetivo do evento é atualizar, informar, conscientizar e oferecer conhecimentos teóricos e práticos. “Buscamos reunir informações para que os profissionais de saúde possibilitem um tratamento de qualidade e efetivo, uma realidade que pode ser vivida em todos os Hospitais, basta ter consciência e o conhecimento necessário. A Santa Casa se preocupa com isso e preza esse atendimento qualificado”, disse a coordenadora do Grupo de Curativos e organizadora, enfermeira especialista Clarissa Vaz Nunes.A abertura será às 8h. Na sequência, a enfermeira Karen Albardeiro, diretamente de São Paulo, irá explicar sobre a limpeza de feridas e seus mistérios.Também da capital, Mariana Datrino irá discutir sobre o diagnóstico diferencial nas úlceras de pernas. Após a explanação, Elaine Costa irá falar sobre os desafios da cicatrização em ferimentos crônicos.Mariana Datrino voltará a debater, após o coffee break, desta vez sobre tratamento de lesão por pressão, com estratégias de prevenção. Milene Mendonça assume o evento para explicar biofilme em ferida o qual traz infecção para as mesmas, finalizando com as coberturas tópicas com a professora Dra. Cléa Rodrigues do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) de São José do Rio Preto.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a iniciativa. “Nosso Grupo é referência em toda a região e promover este simpósio é muito gratificante. Reunimos participantes de diferentes cidades, contribuindo com a formação dos profissionais. Além disso, neste ano, a renda das inscrições será utilizada para a compra de um equipamento para o Hospital, um aparelho de Laserterapia que potencializa todas as fases de cicatrização, melhorando ainda mais a assistência a todos os pacientes internados e ambulatoriais”, frisou.O evento conta com patrocínio das empresas ConvaTec, Quartile, Helianto, Hartmann e Smith&Nephew. Mais informações no telefone (17) 3405-9133, ramal 212.