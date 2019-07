Deputado Carlão Pignatari trabalhou para viabilizar o recurso federal que já está na conta da prefeitura para ser aplicada na área

publicado em 30/07/2019

Deputado Carlão Pignatari (Alesp)

O município de Votuporanga recebeu R$ 250 mil de emenda parlamentar federal através de articulação do deputado estadual Carlão Pignatari.A demanda foi apresentada pelo vereador Chandelly Protetor ao líder do governo João Doria e a partir dessa necessidade, Carlão foi buscar alternativas para viabilizar o recurso.“O dinheiro já está na conta da prefeitura e vai ser aplicado R$ 250 mil para o custo que a saúde representa ao município permitindo melhorar os serviços”, destacou o parlamentar que agradeceu o Podemos, através da deputada federal Renata Abreu que contribuiu com a solicitação e ao deputado estadual Márcio da Farmácia que apoio a destinação da emenda.O trabalho na área da saúde tem sido uma das marcas do mandato do deputado Carlão que viabilizou a implantação do programa Corujão da Saúde no Noroeste Paulista e que está atendendo em clínicas particulares e públicas para zerar fila de ultrassonografia, mamografia e endoscopia – totalizando mais de 49 mil exames.“A saúde tem pressa e sigo trabalhando para buscar recursos e programas que ajudem a população tanto no governo estadual, quanto no governo federal e esse vai seguir sendo meu ritmo de trabalho para defender Votuporanga e a região”, finalizou.