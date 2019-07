Teste rápido da doença fica pronto em mais ou menos meia hora. Campanha será realizada em Guararapes, Birigui e Mirandópolis (SP).

publicado em 27/07/2019

Testes rápidos serão feitos em três cidades neste sábado — Foto: Caroline Aleixo/G1

O sábado (27) será de prevenção contra as hepatites em algumas cidades da região de São José do Rio Preto (SP).Em Guararapes, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão estar abertas especialmente para fazer o teste rápido, das 8h às 15h.No mesmo horário, vai ter campanha em Birigui. Os testes rápidos serão feitos no Centro de Especialidades Médicas, que fica na Praça Gumercindo de Paiva Castro, antigo pronto-socorro.Em Mirandópolis (SP) haverá exame na Avenida Nove de Julho, no Centro, e em frente a um supermercado que fica próximo à Igreja Matriz, das 8h às 13h. O teste rápido da doença fica pronto em mais ou menos meia hora.