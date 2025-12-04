Formatura do Jardim II é celebrada em Álvares Florence e reforça o compromisso da gestão municipal com a educação de qualidade

publicado em 12/12/2025

Parabéns à assessora do município, Elizangela Garcia, que conduziu toda a organização com profissionalismo e dedicação exemplar, e também a todos os envolvidos pela belíssima festa de encerramento do ano letivo. Foi uma noite encantadora, cuidadosamente preparada, e que certamente permanecerá na memória das crianças e de seus familiares como um momento único e especial.

A Prefeitura Municipal de Álvares Florence realizou, na noite da última segunda-feira, 8 de dezembro, a solenidade de formatura das turmas do Jardim II das escolas Juliana Caroline Piveta e Nivaldo Felisbino da Silva. O evento, organizado com o tema Safari, encantou o público com uma ambientação vibrante e lúdica, especialmente planejada para marcar esse importante momento na trajetória educacional das crianças.A celebração contou ainda com a participação especial dos personagens Minnie e Mickey, cuja presença despertou grande entusiasmo entre os pequenos, tornando a noite ainda mais memorável.A entrega dos certificados foi conduzida pelo prefeito Adilson Leite, pela primeira-dama Neusa Leite e pelas equipes gestoras das unidades escolares, que acompanharam as famílias na comemoração desse marco significativo na educação infantil.A atual gestão municipal, sob a liderança do prefeito Adilson Leite, tem se destacado pelo compromisso com uma educação de qualidade para as crianças do município, adotando ações e investimentos que demonstram a prioridade dada ao desenvolvimento educacional. O poder público não tem medido esforços para assegurar condições adequadas de ensino, infraestrutura e valorização das atividades que contribuem para a formação integral dos estudantes.