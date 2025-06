De acordo com o Coronel Fábio Cândido, a medida está alinhada às exigências do novo marco legal do saneamento básico

publicado em 06/06/2025

Coronel Fábio Cândido, prefeito de São José do Rio Preto (Foto: Jeniffer Maciel/Gabinete)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio Cândido, anunciou a implantação de uma taxa destinada a custear os serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos no município.

De acordo com o chefe do Poder Executivo Municipal, a medida está alinhada às exigências do novo marco legal do saneamento básico, que determina que os municípios estabeleçam mecanismos de cobrança para assegurar a sustentabilidade econômica desses serviços.

A proposta, conforme informado pela Administração Municipal, ainda será enviada à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. A expectativa é de que a nova taxa entre em vigor nos próximos meses, após a aprovação da Casa de Leis e a regulamentação dos critérios de cobrança.

O Executivo esclarece ainda que serão realizadas campanhas de conscientização com o objetivo de esclarecer a população sobre a importância da taxa e como ela contribuirá para a melhoria dos serviços de coleta e destinação de resíduos na cidade.