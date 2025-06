O tradicional Juninão da Estação chega em sua 8ª edição, prometendo mais uma noite de celebração da cultura popular e união comunitária

publicado em 06/06/2025

O evento será realizado nesta sexta-feira (6), a partir das 19h, no Pátio da Estação (Foto: Divulgação)

O evento será realizado nesta sexta-feira (6), a partir das 19h, no Pátio da Estação, reunindo moradores dos bairros São João, Matarazzo, Palmeiras 1 e 2, Sonho Meu, Estação e regiões vizinhas.

Organizado pelo vereador Emerson Pereira e moradores da Zona Sul de Votuporanga, além de contar com o apoio de comerciantes, empresários locais e população em geral, que contribuem com doações para a realização da festa, o principal objetivo do Juninão da Estação é proporcionar às famílias o resgate da cultura popular, fortalecer os laços comunitários e estimular valores como cooperação, respeito e empatia. A festa se consolida como um espaço de convivência e celebração das tradições locais.

A festa oferece uma variedade de delícias típicas da culinária junina, todas servidas gratuitamente: chocolate-quente, quentão, pipoca, doces típicos e algodão-doce. Para as crianças, serão disponibilizados brinquedos infláveis, como escorregador e castelinho, garantindo diversão para toda a família.

A animação ficará por conta do cantor Lucas Pessoa, que promete embalar o público com um repertório recheado de clássicos da música caipira, criando o clima perfeito para o arrasta-pé.