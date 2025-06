Medida foi adotada após o rompimento do contrato com a antiga prestadora do serviço, por descumprimento das cláusulas contratuais

publicado em 06/06/2025

A Cantóia & Figueiredo de Votuporanga foi contratada emergencialmente pela Prefeitura para cuidar da iluminação pública (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga publicou nesta quinta-feira (5), no Diário Oficial do Município, o termo de autorização para a contratação emergencial da empresa votuporanguense C & F Empreendimentos Elétricos, a conhecida Cantóia & Figueiredo, para cuidar da manutenção da iluminação pública na cidade. A medida foi adotada após o rompimento unilateral do contrato com a antiga prestadora do serviço, a RSM Engenharia Ltda.

De acordo com o termo, a Cantóia deve prestar o serviço pelo prazo de seis meses, enquanto a Secretaria de Obras Públicas trabalha na elaboração de um novo processo licitatório, este sim, podendo durar até 10 anos conforme previsto em lei. O valor do contrato emergencial é de R$ 780 mil.

A empresa passa a ser responsável por gerenciar e manter em funcionamento os pontos de luz da cidade, incluindo lâmpadas e luminárias de LED, reatores, relés fotoelétricos, braços de iluminação e fiação de conexão. A contratação emergencial tem duração prevista de seis meses c, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

Em nota, Prefeitura afirmou que acompanhará de forma rigorosa a execução dos serviços, garantindo agilidade e qualidade no atendimento às demandas da população.

"Realizamos a contratação emergencial de uma nova empresa para a manutenção da iluminação pública em Votuporanga. A decisão foi necessária porque a empresa anterior não conseguiu cumprir com as obrigações contratuais. Nosso compromisso é com a qualidade dos serviços prestados e a segurança da população. Estamos atentos e agindo para garantir que a cidade continue bem iluminada e bem cuidada”, disse o prefeito Jorge Seba.

Atendimento