Mudanças fazem parte do projeto de revitalização da avenida que contribuirão para melhorar a organização no trânsito

publicado em 06/06/2025

Novos semáforos, que entram em funcionamento hoje na Avenida do Pozzobon, fazem parte da revitalização da via (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga divulgou ontem um comunicado alertando motoristas e pedestres para mudanças na sinalização do trânsito na avenida Emílio Arroyo Hernandes, bairro Pozzobon, partir desta sexta-feira (6). Os novos semáforos projetados dentro do pacote de obras de revitalização da Avenida entram em funcionamento e, por isso, é essencial que quem trafega pela via redobre a atenção.

Entre os destaques, está o novo semáforo instalado no cruzamento entre as avenidas Emílio Arroyo Hernandes e Joaquim José de Moraes (popularmente conhecida como avenida do Mário Covas), mais a rua Espanha, ponto de grande fluxo de veículos.

O secretário da pasta, Marcelo Marin Zeitune, frisou que a equipe técnica realizou os últimos ajustes na noite de ontem, garantindo que todos os equipamentos estejam plenamente operacionais a partir de hoje.

As novas sinalizações, segunda a Prefeitura, estavam previstas entre as melhorias que estão sendo implementadas na Avenida e contribuirão para ampliar a segurança viária, oferecendo maior organização no trânsito e protegendo motoristas, ciclistas e pedestres que circulam pela região. “Reforçamos que os motoristas fiquem atentos às mudanças e respeitem a sinalização”, destacou Zeitune.

Segundo a secretária de Planejamento, Tássia Coleta, a revitalização da avenida resultará em uma transformação da região norte. Várias obras já foram executadas, resultando em inúmeras melhorias, entre elas, ampliação de cerca de 50% das vagas de estacionamento, correção de diversas situações de acessibilidade, substituição de todo o calçamento para melhorar o acesso às lojas e também atender a legislação que dispõe sobre acessibilidade.

"Atualmente, estamos executando as redes de irrigação e, em breve, daremos continuidade ao paisagismo. Todo o mobiliário urbano também está sendo instalado, trazendo ainda mais convívio e conforto à população", destaca a secretária.