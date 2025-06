Nos bastidores, a junção já traz alguns efeitos, como a debandada de tucanos antigos, como o deputado votuporanguense Carlão Pignatari

publicado em 06/06/2025

O PSDB aprovou a incorporação com o Podemos; o deputado estadual Carlão Pignatari já disse que deve sair da legenda (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O PSDB autorizou nesta quinta-feira (5), durante convenção nacional do partido, a incorporação com o Podemos. A nova legenda, que deve receber o nome de “PSDB+Podemos”, ainda precisa ser formalizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas, nos bastidores, a junção já traz alguns efeitos, como a debandada de tucanos antigos, como o deputado votuporanguense Carlão Pignatari.

Filiado ao PSDB desde 1992, Carlão, que disputou todas as suas eleições (três para prefeito e cinco para deputado) pelo partido, disse ao A Cidade que deve deixar a sigla.

“Vou aguardar a formalização da fusão, prevista para outubro no Tribunal Eleitoral, para tomar minha decisão. Mas, diante do atual cenário, é pouco provável que eu permaneça no partido”, disse o parlamentar.

A incorporação ao invés da fusão ocorreu por uma razão técnica. Como o PSDB está federado com o Cidadania, qualquer fusão exigiria a aprovação da federação. Pelo modelo proposto, a nova estrutura executiva nacional será dividida igualmente: metade composta por integrantes do PSDB e metade por membros do Podemos.

Os dois partidos pretendem se reunir na próxima semana para fechar os últimos ajustes da união e também a definição sobre quem comandará as Executivas em cada estado, para depois direcionar o comando dos diretórios em cada cidade.

Nesse ponto também deve haver mudanças em Votuporanga. O diretório do PSDB local é hoje comandado por Heberson Leal Ferreira, o Carioca, que é assessor de Carlão Pignatari. Já o Podemos é presidido pela primeira-dama Rose Seba.

A incorporação

Com a incorporação, a projeção das lideranças dos dois partidos é de eleger 50 deputados e lançar um candidato à Presidência da República em 2026. Há expectativa ainda de que 14 deputados e dois senadores migrem para o partido.