publicado em 06/06/2025

Mayck & Lyan se apresentarão na 58ª edição da tradicional Festa do Quentão de General Salgado (Foto: Instagram/ Mayck & Lyan)

Daniel Marques

O quentão é uma bebida típica brasileira, tradicionalmente consumida em festas juninas, especialmente no sul, sudeste e centro-oeste do país, durante os meses mais frios do ano. Ele é uma bebida quente e alcoólica, feita principalmente com cachaça (ou vinho, em algumas variações do sul do Brasil), açúcar e especiarias. E no próximo dia 28 (sábado), ocorre a 58ª edição da tradicional Festa do Quentão de General Salgado, a partir das 19h30, na Praça da Matriz.

O evento, que já faz parte do calendário cultural do município, promete reunir moradores e visitantes em uma noite de celebração marcada pela música e pelas tradições típicas do interior paulista. Neste ano, a animação ficará por conta da dupla sertaneja Mayck & Lyan, conhecida nacionalmente por seu repertório que valoriza as raízes da música sertaneja. O evento costuma reunir um grande público.

A Festa do Quentão de General Salgado é considerada uma das mais antigas e tradicionais, tanto é que está na 58ª edição. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal e conta com a participação de diversos parceiros, que colaboram na organização e nas atividades da festa.