publicado em 10/06/2025

Vinte e duas embarcações e cerca de 50 pessoas participaram da ação ambiental em Cardoso (Foto: Prefeitura de Cardoso)

Daniel Marques

O projeto “Rio Limpo 2025 – Salvando o Gigante” promoveu uma grande mobilização ambiental na última sexta-feira, reunindo 22 embarcações e cerca de 50 pessoas na limpeza do Rio Grande, no trecho entre as cidades de Cardoso e Mira Estrela. A iniciativa retirou aproximadamente 3,5 toneladas de lixo das margens e do leito do rio, em uma ação que contou com o engajamento de voluntários, pescadores e apoiadores da causa ambiental.

Com ponto de encontro no Condomínio Beira Rio, em São João do Marinheiro, o evento teve como foco principal a coleta de resíduos sólidos acumulados nas margens do rio, além de incluir atividades de plantio de árvores e soltura de alevinos, visando à recuperação e preservação do ecossistema local. A ação foi organizada pela Colônia de Pescadores Z-26 e contou com o apoio das Prefeituras Municipais de Cardoso e Mira Estrela.

Segundo os organizadores, a participação de pessoas com embarcações foi essencial para o sucesso do evento, uma vez que esses veículos possibilitaram o transporte das equipes responsáveis pela coleta do lixo. Eles também destacaram a importância da mobilização para despertar a conscientização ambiental na região.

A limpeza dos rios é considerada fundamental para a preservação dos ecossistemas aquáticos, contribuindo para a qualidade da água, a sobrevivência da fauna e da flora e a prevenção de doenças. A retirada de resíduos das margens e do leito fluvial ajuda a manter o equilíbrio ambiental, reduzindo os impactos negativos causados pela poluição.

O “Rio Limpo 2025 – Salvando o Gigante” mostrou o compromisso das comunidades locais com a sustentabilidade e a proteção dos recursos naturais, buscando transformar o cuidado com o meio ambiente em uma ação contínua e coletiva.